В Херсоне обнаружили огневую точку ВСУ для обстрела гумконвоев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские силовики обнаружили на юго-западе Херсона огневую точку украинских диверсантов, предназначенную для обстрела гуманитарных конвоев и военной техники, сообщат РИА Новости. Ранее в том же месте был найден схрон с ПЗРК «Игла», гранатометом и другим оружием.

Огневая точка была устроена на Ольховой улице в районе строящейся автозаправочной станции.

Позиция огневой точки выбрана таким образом, что в сектор обстрела попадали блокпост и участок трассы регионального значения, по которой передвигается военная техника Вооружённых сил России, гуманитарные конвои, а также транспортные средства, осуществляющие перевозку сельскохозяйственной продукции, — рассказал агентству источник в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области в лесу задержали гражданина Украины, который устроил схрон стрелкового оружия и боеприпасов. Они предназначались для диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) и распространялись среди жителей региона.

В начале июля в регионе был обнаружен перевалочный пункт украинских диверсантов, а также схрон с оружием и боеприпасами. Они были организованы по просьбе сотрудников погранслужбы Украины. Оружие туда доставили водным путем из Николаевской области.