В Херсонской области обнаружили перевалочный пункт украинских диверсантов

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

В Херсонской области найден перевалочный пункт украинских диверсантов, а также схрон с оружием и боеприпасами. Они были организованы по просьбе сотрудников погранслужбы Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Схрон с тремя гранатометами, двумя автоматами, двумя десятками гранат и почти двумя тысячами патронов различного калибра был найден силовиками в частном заброшенном доме в Херсоне. Они установили, что оружие и боеприпасы были доставлены из Николаевской области.

Оружие было перевезено водным путем. Человек, который сделал это, задержан. Он рассказал, что о доставке оружия его попросили сотрудники погранслужбы Украины. Услуга была оценена в семь тысяч гривен. Схрон предназначался для диверсантов, которые на связь так и не вышли. Их перевалочный пункт силовики обнаружили в населенном пункте Куйбышево.

В частном доме, принадлежащем подруге одного из задержанных, был организован перевалочный пункт членов ДРГ (диверсионно-разведывательной группы), где ранее хранилось оружие из схрона в первом доме, в Херсоне, - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что при обследовании участка и транспортных средств были найдены еще восемь гранат, запалы, тактический бинокль, навигатор и форма охранника.