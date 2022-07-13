В Херсоне демонтируют памятник участникам Евромайдана

Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Участникам Евромайдана. Киев. Украина. Архивное фото

Памятник участникам Евромайдана, установленный в 2014 году вместо снесенного тогда памятника Ленину, демонтируют в Херсоне, сообщила в своем Telegram-канале замглавы администрации региона Екатерина Губарева. Она назвала монумент «уродливым».

В Херсоне, наконец-то, окончательно демонтируют уродливый «памятник небесной сотне». Националисты в 2014-м году снесли памятник Ленину и установили флагшток со своим флагом. Место на постаменте пока вакантно, — написала Губарева.

Петиция о замене памятника Екатерине II в Одессе на статую американского порноактера Билли Херрингтона легла на стол украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, набрав необходимые для этого 25 тыс. голосов, говорится на сайте офиса президента. По мнению автора документа, установка нового мемориала станет «четким сигналом», что Украина поддерживает ЛГБТ-сообщество.

Билли Херрингтон — американский актер, прославившийся в порнофильмах 1990-х для геев. Погиб в ДТП в 2018 году.