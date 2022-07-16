В Хельсинки сочли, что Россия не влияет на НАТО через Турцию Ниинисте оценил влияние сближения России и Турции на принятие Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: Paul Chiasson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Саули Ниинисте

Возможное сближение Анкары и Москвы мало повлияет на процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявил финский президент Саули Ниинисте. В интервью телеканалу MTV News он подчеркнул, что отношения России и Турции можно трактовать по-разному. По его словам, нужно помнить о том, что за лицевой стороной «красивой картинки» могут скрываться противоречия.

Не думаю, что это (сближение РФ и Турции. — NEWS.ru) сильно повлияет на процесс вступления (Финляндии и Швеции. — NEWS.ru) в НАТО, — заявил Ниинисте.

Ранее Сейм Польши почти единогласно принял законы о ратификации соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. За участие Швеции проголосовали все 442 депутата, принявшие участие в голосовании. За вступление Финляндии в Альянс один парламентарий высказался против, а еще один воздержался.

До этого члены палаты общин Канады ранее единогласно ратифицировали протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Канада стала первой из стран — членов Альянса, кто одобрил вступление Швеции и Финляндии в блок. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что рассчитывает на быструю и эффективную интеграцию Швеции и Финляндии в НАТО, а также на их вклад в коллективную оборону Альянса.