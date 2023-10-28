В Харьковской области объявили о начале эвакуации 275 детей

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Харьковской области приняли решение о принудительной эвакуации 275 детей из 10 населенных пунктов Купянского района, сообщил в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Олег Синегубов. По его словам, это делается ради обеспечения их безопасности.

В ходе совета обороны Харьковской области было принято решение объявить принудительную эвакуацию семей с детьми из Купянской, Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района, — написал Синегубов.

Эвакуация будет проводиться из населенных пунктов Глушковка, Ковшаровка, Колесниковка, Кондрашовка, Купянск, Купянск-Узловой, Куриловка, Новоосиново, Подолы, Тищенковка. По словам главы администрации, они регулярно попадают под обстрелы. Синегубов отметил, что детей может сопровождать один из родителей или опекунов.

В конце августа сообщалось, что власти Украины собираются эвакуировать жителей 68 городов и сел Харьковской области «из-за угрозы вторжения». Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявлял о начале эвакуации из Купянского района на фоне продвижения российской армии.