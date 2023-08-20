Власти Украины эвакуируют жителей 68 поселений под Харьковом

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Власти Украины собираются эвакуировать жителей 68 городов и сел Харьковской области «из-за угрозы вторжения», сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ, оказавшийся в распоряжении агентства. Официальные лица в Киеве не комментировали эту информацию.

Объявить на приграничных территориях населенных пунктов Дергачевской городской тергромады и Липецкой сельской тергромады проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины, — говорится в документе.

Помимо этого, такие распоряжения были выданы по Волчанской и Золочевской территориальным громадам в Харьковской области.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что украинские власти начали эвакуацию из Купянского района на фоне продвижения российской армии. По его словам, из Купянского района с 9 августа были эвакуированы более 200 человек.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка на Купянском направлении для ВСУ осложнилась. Он также допустил, что ВС РФ способны заблокировать город, а потом взять его под полный контроль.