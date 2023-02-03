В городе Волчанске Харьковской области прогремели взрывы, сообщает издание «Страна.ua» в Telegram. Населенный пункт находится на границе с Белгородской областью, неподалеку от города Шебекино. В регионе воздушная тревога не объявлялась.
Сообщают о взрывах в Волчанске Харьковской области, — говорится в сообщении.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в Очакове Николаевской области и Херсоне раздались взрывы. Воздушная тревога на тот момент также не объявлялась.
1 февраля в Сумской области на территории одного из государственных предприятий Украины прогремел взрыв. Как уточнило оперативное командование украинских войск «Север», в одно из промышленных зданий попала ракета. В результате оказались повреждены крыша, перекрытия и окна объекта.
За день до этого украинские СМИ сообщили, что в городе Днепре прозвучали взрывы. Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской областях и подконтрольной Киеву части Херсонской области.