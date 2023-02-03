В Харьковской области на границе с Шебекино прогремели взрывы Украинские СМИ сообщили о взрывах в Волчанске под Харьковом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Волчанске Харьковской области прогремели взрывы, сообщает издание «Страна.ua» в Telegram. Населенный пункт находится на границе с Белгородской областью, неподалеку от города Шебекино. В регионе воздушная тревога не объявлялась.

Сообщают о взрывах в Волчанске Харьковской области, — говорится в сообщении.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Очакове Николаевской области и Херсоне раздались взрывы. Воздушная тревога на тот момент также не объявлялась.

1 февраля в Сумской области на территории одного из государственных предприятий Украины прогремел взрыв. Как уточнило оперативное командование украинских войск «Север», в одно из промышленных зданий попала ракета. В результате оказались повреждены крыша, перекрытия и окна объекта.

За день до этого украинские СМИ сообщили, что в городе Днепре прозвучали взрывы. Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской областях и подконтрольной Киеву части Херсонской области.