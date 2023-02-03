В Очакове и Херсоне раздались взрывы

Фото: Министерство обороны РФ

В городе Очакове Николаевской области раздались взрывы, пишет украинский Telegram-канал Klymenko Time. Также авторы портала сообщают о взрывах в Херсоне. Воздушная тревога в регионах не объявлялась.

В Очакове Николаевской области и Херсоне были слышны звуки взрывов, — говорится в сообщении украинского СМИ.

Ранее РИА Новости со ссылкой на анонимный источник сообщали, что артиллеристы ВС РФ обстреляли украинскую военную базу в городе Очакове. По его данным, на объекте находилось одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций Украины. В результате удара российские войска уничтожили 14 солдат противника, включая британских наемников. Вдобавок артиллеристы разрушили причальную и критическую инфраструктуру района. В Минобороны данную информацию не подтверждали.

19 января член ОП России Александр Малькевич сообщил, что в Херсоне разгромили квартиру заместителя губернатора Херсонской области по работе с эвакуированными жителями Татьяны Кузьмич. Он возложил ответственность за погром на военных ВСУ. Он считает, что таким образом украинские солдаты попытались отыграться за сдачу Соледара.