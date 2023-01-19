В Херсоне разгромили квартиру замгубернатора по работе с эвакуированными Член ОП Малькевич: в Херсоне разгромили квартиру замгубернатора области по работе с эвакуированными

Фото: Edgar GutiÃ�rrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

В Херсоне разгромили квартиру заместителя губернатора Херсонской области по работе с эвакуированными жителями Татьяны Кузьмич, рассказал член ОП России Александр Малькевич. Он возложил ответственность за погром на военных ВСУ. Он считает, что таким образом украинские солдаты попытались отыграться за сдачу Соледара.

Теперь <...> вломились в квартиру заместителя губернатора Херсонской области по работе с эвакуированными жителями Татьяны Кузьмич, всю ее разгромили. Вопрос, а что они там, собственно, хотели найти у учительницы из Херсона? План свержения [президента Украины Владимира] Зеленского или захвата города? — написал Малькевич в Telegram.

В начале месяца Государственное бюро расследований Украины сообщило о проведении обыска в доме у врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. В пресс-службе ведомства заявили, что при обысках были обнаружены книги по истории России, личные заметки об особенностях законодательства РФ, а также служебные документы.

12 октября на замглавы администрации поселка Белозерка в Херсонской области Андрея Кошелева совершено покушение. Нападавшие устроили взрыв. Политик выжил, его состояние оценивалось после инцидента как стабильное.