В ГУР Украины опровергли слова Буданова о причастности к пожару в Крыму Представитель ГУР Юсов: ВСУ не имеют отношения к пожару на складе боеприпасов в Крыму

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Заявление главы украинской разведки Кирилла Буданова об «успешной операции», проведенной его ведомством совместно с ВСУ в Крыму, является фейком, заявил в Telegram-канале представитель ГУР Украины Андрей Юсов. Он добавил, что канал, где появилось соответствующее сообщение Буданова, не относится к украинской разведке.

По словам Юсова, все официальные аккаунты ГУР есть на сайте ведомства.

Ранее появилась информация о том, что Буданов назвал пожар на складе боеприпасов в Крыму результатом операции ГУР и ВСУ. Он отмечал, что данные о дислокации склада ВСУ передавали местные жители.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что причины пожара на полигоне в Кировском районе установят следственные органы, а его последствия будут ликвидированы в кратчайшие сроки. Он призвал крымчан соблюдать спокойствие.

Из зоны, прилегающей к полигону, власти решили эвакуировать более двух тысяч человек. Эвакуация проводится из поселений Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное, расположенных неподалеку от полигона. Людям придется покинуть свои дома примерно на сутки.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко также рассказал, что в связи с пожаром на полигоне была перекрыта часть трассы «Таврида».