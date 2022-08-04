В Грузии потребовали ввести визы для россиян и белорусов Более 13 тысяч жителей Грузии подписали петицию за введение виз для россиян и белорусов

Фото: EPA/ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС

Международный аэропорт Тбилиси им. Шота Руставели

Более 13 тысяч жителей Грузии подписали петицию на сайте Manifest.ge в адрес грузинского правительства и парламента с требованием ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии, ограничив время их пребывания в Грузии до трех месяцев. Как отметила ранее глава неправительственной организации «Международная прозрачность — Грузия» Ека Гигаури, с марта по июнь в стране было зарегистрировано около 6400 компаний, принадлежащих гражданам России, что в семь раз превышает годовой показатель прошлого года.

Граждане России и Белоруссии не смогут находиться в Грузии более трех месяцев, и это означает, что целью их визита будет туризм и путешествие, а не бизнес-деятельность, — говорится в петиции.

Ранее стало известно, что тбилисский бар Dedaena Bar ввел «входные визы» для россиян, потребовав заполнить анкету с политическими вопросами-утверждениями типа «Крым принадлежит Украине», «Абхазия и Цхинвалский регионы — это Грузия», «Слава Украине». Также посетитель должен осудить российскую спецоперацию и руководство страны.

Кроме того, российские гости должны пообещать не разговаривать с персоналом на русском языке, не расплачиваться рублями и не вступать в политические споры. Администрация заведения сообщает, что подобные меры были введены из-за «некоторых плохих русских, которые плохо вели себя в баре».