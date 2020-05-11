В Греции вторые сутки никто не умер от COVID-19

https://static.news.ru/photo/1f869448-93a8-11ea-9d79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Agenturfoto via imago-images.de/Global Look Press

За последние 24 часа на греческой территории ни один из пациентов с коронавирусом не скончался. Всего в стране зафиксированы 10 новых случаев и общее число заражённых достигло 2 726. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Греции.

На аппаратах ИВЛ в палатах интенсивной терапии сейчас находятся 32 человека, а 87 пациентов перевели из-за улучшения состояния здоровья. В ведомстве пояснили, что это уже вторые сутки, когда в Греции никто не умирает от COVID-19.

Всего в стране жертвами новой инфекции стал 151 человек, 37 из которых — женщины, передаёт РИА Новости.

Сейчас в мире коронавирусом заражены 4,1 млн человек, более 1,4 млн выздоровели. В России 221 344 заболевших (+11 656 за последние сутки). 39 801 человек выздоровел, 2009 умерли. В Москве заболели 115 909 человек (+6169 за последние сутки), более 17 тысяч выздоровели, 1124 пациента не смогли справиться с болезнью.

Как писал NEWS.ru, ранее в ВОЗ объяснили, почему медики заражаются коронавирусом.