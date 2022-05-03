В Германии возмутились оскорблением Шольца украинским послом Мельником

Олаф Шольц / Фото IMAGO/Thomas Trutschel/photothek/Global Look Press

Читатели немецкого журнала Spiegel возмутились словам украинского посла Андрея Мельника в отношении канцлера Германии Олафа Шольца. Мельник ранее назвал канцлера «обиженной ливерной колбасой». В комментариях под новостью на сайте журнала пользователи потребовали выслать Мельника из страны, а некоторые посоветовали украинскому дипломату отравиться на фронт.

Мельник забывает, что он находится в Германии в качестве посла, он бы принёс больше пользы на фронте, — сообщил пользователь под ником Mitdenker.

Немцы также ждут извинений от украинского дипломата, в то время как некоторые отмечают, что он «кусает руку, которая его кормит».

Немыслимое поведение посла. Пусть возвращается в свою страну, не понимаю, почему ему сходят с рук такие слова, — написал Pauler.

3 мая посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что канцлер ФРГ ведёт себя как «обиженная ливерная колбаса». Таким образом дипломат прокомментировал отказ Шольца ехать на встречу в Киев.

Ранее Шольц заявил, что не может поехать на Украину. По его словам, этому мешает решение украинского президента Владимира Зеленского не принимать в Киеве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, визит которого планировался на 13 апреля. В Киеве тогда его приезд назвали нежелательным, а немецкие СМИ писали, что Зеленский отказался принять президента Германии «из-за его тесных связей с Россией» в последние годы.