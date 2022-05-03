Шольц объяснил отказ поехать в Киев поступком Зеленского Канцлер Германии Шольц: визиту в Киев мешает отказ принять президента ФРГ Штайнмайера

Олаф Шольц / Фото IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не может поехать на Украину. Этому мешает решение украинского президента Владимира Зеленского принять в Киеве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, отметил он в интервью ZTF.

Визит Штайнмайера планировался на 13 апреля, однако в Киеве тогда его приезд назвали нежелательным.

Это мешает, — подчеркнул Шольц.

Он добавил, что решение Киева по визиту Штайнмайера стало «довольно заметным событием», поскольку нельзя было так поступать.

Не должно быть так, что стране, которая оказывает столько военной и экономической помощи, которая нужна для гарантий безопасности, столь важных в будущем, говорят: президенту нельзя приезжать, — уверен немецкий канцлер.

Ранее стало известно, что вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек назвал дипломатической ошибкой решение украинского руководства не принимать в Киеве Франка-Вальтера Штайнмайера. Он указал на то, что это должен был быть не визит частного лица, а президента страны. Он сравнил отказ Штайнмайеру с отказом самой Германии.