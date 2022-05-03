Посол Украины в ФРГ назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой»

Олаф Шольц / Фото IMAGO/Christian Spicker/Global Look press

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц ведёт себя как «обиженная ливерная колбаса», сообщает Spiegel. Таким образом дипломат прокомментировал отказ Шольца ехать на встречу в Киев.

Разыгрывать обиженную ливерную колбасу — не очень по-государственному, — сказал Мельник

Ранее Шольц заявил, что не может поехать на Украину. По его словам, этому мешает решение украинского президента Владимира Зеленского не принимать в Киеве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Визит Штайнмайера планировался на 13 апреля, однако в Киеве тогда его приезд назвали нежелательным. Таблоид Bild писал, что Зеленский отказался принять президента Германии в Киеве «из-за его тесных связей с Россией» в последние годы.

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек назвал дипломатической ошибкой решение украинского руководства не принимать в Киеве Франка-Вальтера Штайнмайера. Он указал на то, что это должен был быть не визит частного лица, а президента страны. Он сравнил отказ Штайнмайеру с отказом самой Германии.