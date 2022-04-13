Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек назвал дипломатической ошибкой решение украинского руководства не принимать в Киеве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Он указал на то, что это должен был быть не визит частного лица, а президента страны. Он сравнил отказ Штайнмайеру с отказом самой Германии, сообщает ТАСС.

Федеральный президент является не просто частным лицом, федеральный президент — это Германия. И поэтому отказ ему со стороны президента Зеленского — отказ Германии, — рассказал Хабек.

В Германии решение Зеленского вызвало непонимание и подверглось резкой критике со стороны политиков разных партий.

Сенатор Алексей Пушков ранее прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Россия якобы «навсегда исчезнет с мировой арены». Политик отметил, что речь не может идти о России, так как сцену «могут покидать или исчезать с неё только актёры». Таким образом парламентарий мог указать на прошлое президента Украины, который выступал в качестве актёра кино и телевидения. Подписчики согласились с такой оценкой сенатора и добавили, что своими действиями украинское руководство приближает конец своей страны.