В Германии устроили скандал из-за флага Украины Die Tageszeitung: глава берлинской «Левой партии» устроил скандал из-за флага Украины

Фото: Gerard Bottino/Global Look Press

Лидер Берлинской фракции «Левой партии» Филипп Вольфайль спровоцировал скандал, выразив недовольство идеей размещения украинского флага на фасаде штаб-квартиры партии в столице Германии, пишет газета Die Tageszeitung. Коллеги Вольфайля предложили вместо этого повесить «флаг мира» с лозунгами на немецком, русском и украинском языках.

В преддверии партийного съезда левых началась горячая дискуссия: должен ли украинский флаг быть развешен на здании Карла Либкнехта? — отмечают журналисты.

Пользователи интернета также не приняли инициативу. Они заявили, что марксист Либкнехт «переворачивается в гробу» от такой идеи. Другие комментаторы предложили переименовать офис левых в дом Степана Бандеры в знак солидарности.

Ранее член украинской делегации на ПАЧЭС напал в Анкаре на представителя РФ Валерия Ставицкого. Глава российской делегации Ольга Тимофеева записывала комментарий, когда за ее спиной появился украинский депутат Александр Мариковский с флагом своей страны и стал выкрикивать лозунги. Ставицкий вырвал флаг у Мариковского, после чего тот напал на него.

Представитель СНГ на ПАЧЭС Григорий Карасин заявил, что поведение украинской делегации на сессии Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре побило все рекорды хамства и озлобления.