В Германии Шольца подвергли критике за его отношение к России Читатели издания Focus раскритиковали канцлера ФРГ Шольца за политику в отношении России

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Читатели немецкого издания Focus Online подвергли критике умственные способности канцлера ФРГ Олафа Шольца после его высказываний о России. Поводом для дискуссии послужила статья обозревателя Ульриха Райца, где тот сравнил взгляды Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона на дальнейшие отношения с Россией и урегулирование ситуации на Украине. Свое отношение к фигуре канцлера пользователи выразили в комментариях к материалу.

В статье «Макрон попал в ловушку Путина — Шольц умнее» журналист напомнил, что Макрон на днях в очередной раз заявил, что безопасность Европы невозможна без договоренностей с Москвой. В свою очередь Шольц считает, что в гарантиях безопасности нуждается не Россия, а Украина. По его мнению, Москва нарушила основные нормы международного права, а ее поведение подобно «имперской державе».

Читатели не согласились с позицией Райца.

Я смотрю на все с точностью до наоборот. Макрон мыслит свободно и рационально. Шольц — всего лишь верный слуга США и еврократов в Брюсселе, — написал один из пользователей.

Шольц далеко не умен, он делает именно то, что хочет от него Америка, и это самое глупое, что можно сделать! — подчеркнул другой комментатор.

Макрон прав. Необходимо учитывать интересы России. Без России не может быть мира в Европе, — резюмировал еще один читатель издания.

Ранее Олаф Шольц заявил, что Берлин готов обсуждать с Москвой контроль над вооружениями в Европе, но на данный момент нужно прекратить боевые действия на Украине. Глава государства добавил, что российские военные также должны покинуть территорию Украины. По его словам, так или иначе после окончания конфликта на Украине возникнет вопрос обеспечения безопасности Европы.

Также Шольц выразил надежду на создание европейской системы противовоздушной обороны Sky Shield в течение пяти лет. По его словам, специальная военная операция на Украине стала своего рода поворотным моментом, который заставил ФРГ задуматься об укреплении своей обороноспособности.

Кроме того, немецкий канцлер в своей статье для издания Foreign Affairs отметил, что эффективность санкций против России возрастает с каждой неделей, их придется сохранять долго. Он полагает, что ЕС и НАТО на данный момент сильны как никогда. Канцлер добавил, что начало спецоперации не внесло противоречий между странами Евросоюза, как на то рассчитывал, по мнению немецкого политика, президент России Владимир Путин.