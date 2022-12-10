В Германии разрешили отстрел волка, загрызшего лошадь фон дер Ляйен Bild: власти ФРГ выдали лицензию на отстрел волка, загрызшего пони главы Еврокомиссии

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В Германии разрешили отстрел волка, который загрыз пони главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщило издание Bild. Лицензию на отстрел выдали власти Ганновера, административного центра федеральной земли Нижняя Саксония. Причастность именно этого волка к гибели лошади фон дел Ляйен подтвердил тест ДНК. Всего жертвами хищника стали 13 животных, в основном овцы и крупный рогатый скот.

Ганновер выдал разрешение на отстрел волка, из-за которого погибло большое количество домашнего скота, — говорится в публикации.

Лицензия на отстрел действительна до 31 января 2023 года, уточнило издание.

Пони по кличке Долли погибла в начале сентября. Волк похитил 30-летнюю лошадь с пастбища в поместье главы ЕК, расположенном в 100 метрах от ее дома в Бургдорф-Байнхорне. Погибшую пони обнаружил муж чиновницы. По словам фон дер Ляйен, вся семья была в ужасе от этой новости.

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