В Германии растёт число заражений опасными мутациями коронавируса

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В Германии растут показатели заражения COVID-19, в том числе и мутировавшими версиями вируса. Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Хорошее развитие событий, когда у нас каждый день снижалось число заболеваний, осталось на настоящий момент позади. Цифры снова растут, доля более опасных и явно более заразных мутаций растёт, — цитирует его РИА Новости.

Политик отметил, что в настоящее время в стране доля заразившихся «британским» штаммом коронавируса (B117) составляет 20-25%. По словам Зайберта, в ближайшее время следует ожидать дальнейшего его распространения.

Представитель немецкого кабмина уточнил, что число инфицированных заметно растёт в пограничных районах. В связи с этим власти Германии и Франции планируют провести консультации.

Британский штамм коронавируса был выявлен в сентябре 2020 года. Более пристальное внимание на него обратили в декабре, когда он стал доминирующим в Англии. Считается, что он может быть до 70% более заразным, чем встречавшиеся ранее варианты коронавируса, а смертность от него выше на 30%. В настоящее время он выявлен 94 странах мира.

За время пандемии в Германии выявлено 2,3 млн случаев COVID-19, от инфекции и связанных с ней осложнений скончались 67 903 человека. В начале февраля в связи с улучшением эпидситуации власти страны решили смягчить некоторые ограничения. Как писал NEWS.ru, канцлер Ангела Меркель заявила, что смягчение должны быть постепенным. Она подчеркнула, что запреты можно снимать, если при этом проводить больше тестов.