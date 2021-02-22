Меркель поддержала смягчение коронавирусных ограничений в Германии

https://static.news.ru/photo/9f73a9b4-7509-11eb-8851-96000091f725_660.jpg Фото: Christian Spicker via www.imago-image via www.imago-images.de/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выступила за постепенное смягчение ограничений, связанных с коронавирусом.

Как сообщает Der Spiegel, в ходе онлайн-заседания Христианско-демократического союза канцлер заявила, что понимает, как сильно граждане страны ждут принятия стратегии по смягчению ограничений. Меркель подчеркнула, что запреты можно снимать, если при этом проводить больше тестов.

Канцлер отметила, что в сфере личных контактов, в образовании и в областях культуры, общепита и спорта ограничения могут быть сняты в первую очередь. Политик добавила, что жителям страны в любом случае следует сохранять бдительность.

За время пандемии в ФРГ выявили 2 390 928 случаев COVID-19, от инфекции и связанных с ней осложнений скончались 67 903 человека. Власти нескольких федеральных земель ранее уже представили собственные планы поэтапного выхода из локдауна. При этом полную отмену всех мер не предусматривает ни одна стратегия даже при уровне еженедельных заражений в пределах 10 на 100 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, Меркель призвала вакцинировать всех людей на Земле. По мнению канцлера ФРГ, только так можно одержать окончательную победу над пандемией коронавируса.