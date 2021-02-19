Меркель призвала вакцинировать от COVID-19 всех людей на планете

https://static.news.ru/photo/e6892ffa-e274-11e9-9bb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa

Для победы над пандемией коронавируса необходимо вакцинировать всех людей на планете. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По мнению Меркель, пандемия будет побеждена, когда будут привиты все жители планеты, поскольку чем дольше распространяется вирус, тем сильнее он мутирует и тем менее эффективна против него будет вакцина.

Поэтому необходимо это предотвращать, все должны участвовать, и мы должны очень быстро получить вакцины для COVAX, — заявила канцлер Германии, чьи слова приводит РИА Новости в ходе пресс-конференции по итогам виртуальной встречи «Большой семёрки».

Как заявляют вирусологи, чтобы остановить пандемию коронавируса, необходимо, чтобы до 60–70% людей имели иммунитет к COVID-19 — с помощью вакцинирования или через перенесённое заболевание.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что для полной защиты от коронавируса может потребоваться третья фаза прививки. Об этом писал NEWS.ru.