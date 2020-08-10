В Германии раскритиковали «недемократические» выборы в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/253f8068-daf5-11ea-b4d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Правительство Германии считает, что в Белоруссии во время голосования не соблюдались даже минимальные стандарты проведения демократических выборов. Об этом 10 августа на брифинге заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Во время президентских выборов там не соблюдались минимальные стандарты демократических выборов. Это неприемлемо. Многочисленные сообщения о систематических нарушениях достойны доверия, — цитирует ТАСС чиновника.

Он высказал сожаление в связи с тем, что Белоруссия не предоставила никакой возможности работать наблюдателям из ОБСЕ. Зайберт добавил, что политическое руководство страны обязано принять волю народа, а Евросоюз должен выработать общую позицию по ситуации в республике.

Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит ЕС в связи с ситуацией в Белоруссии после проведения президентских выборов. По его словам, Европа должна поддержать стремление белорусов к свободе и переменам.

Между тем Межфракционное объединение «За демократическую Беларусь» в Верховной раде Украины призвало не признавать результаты президентских выборов в республике. Об этом заявил глава МФО Алексей Гончаренко. В объединении пояснили, что сами выборы в Белоруссии и факты правонарушений, допущенных в ходе избирательной кампании, свидетельствуют о несоответствии международным стандартам прозрачного и свободного волеизъявления.

В Белоруссии 9 августа после закрытия избирательных участков начались массовые акции протеста. Для разгона их участников силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Были задержаны по меньшей мере 213 человек. Кандидат в президенты Светлана Тихановская возложила вину за происходящее на акциях протеста и за пострадавших в них на действующее правительство республики. Команда Тихановской не признала итоги выборов главы Белоруссии и заявила, что намерена их обжаловать.

По данным Центризбиркома, действующий лидер государства Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов при явке 84,23%. Второе место у домохозяйки Светланы Тихановской — 9,9%. Следом идут экс-депутат парламента Анна Конопацкая — 1,68%, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев — 1,04% и глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень — 1,13%, писал NEWS.ru.