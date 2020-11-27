В Германии прохожий нашёл на дороге отрезанную ногу

https://static.news.ru/photo/d366a1ca-30c3-11eb-a41f-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/inge.goldberg

В немецком городе Весселинг недалеко от Кёльна мужчина шёл по одной из улиц и наткнулся на ампутированную человеческую голень. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

30-летний свидетель во вторник обнаружил голень рядом с небольшим переходом на улице Роденкирхенер. Поскольку изначально нельзя было исключить насильственное преступление, полиция Кёльна создала комиссию по расследованию убийства для выяснения фактов и обыскала окрестности, — рассказали правоохранители.

Потом полицейским удалось выяснить, что обнаруженная мужчиной нога была ампутирована в больнице, передаёт РИА Новости. Медорганизация передала голень специализированной фирме для транспортировки в пункт утилизации. Пока правоохранителям непонятно, почему конечность оказалась на дороге, но по одной из версий, она могла вывалиться из машины по пути.

В середине ноября похожий случай произошёл и в Башкирии. Жителю Челябинской области ампутировали ногу в больнице, мужчина забрал её с собой. После этого его сын закопал конечность возле автомобильной дороги. В настоящее время неизвестно, как нога оказалась на трассе, и с этим также разбираются полицейские, сообщал NEWS.ru.