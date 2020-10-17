На трассе в Башкирии нашли ампутированную ногу

https://static.news.ru/photo/25e61b24-1175-11eb-8348-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителю Челябинской области ампутировали ногу в больнице Башкирии. Мужчина забрал её с собой, а затем отрезанную конечность обнаружили на одной из трасс в Башкирии. По факту инцидента проводится проверка.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета РФ, сын мужчины закопал ногу возле автомобильной дороги. В настоящее время неизвестно, как нога оказалась на трассе.

Силовики провели осмотр места происшествия и назначили судебно-биологическую экспертизу, которая должна подтвердить или опровергнуть выдвинутую версию. Для этого будет исследовано ДНК. Выясняются другие причины произошедшего.

NEWS.ru писал что на Украине женщина была вынуждена забрать домой ампутированные ноги мужа. Мешок с конечностями медики вручили ей прямо в операционном блоке. Они объяснили, что денег на утилизацию биологических отходов у больницы нет.