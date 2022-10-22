В Германии призвали кабмин увеличить военную помощь Украине Главы МИД и Минобороны ФРГ призвали кабмин увеличить военную помощь Украине до €2,2 млрд

Фото: Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press

Анналена Баербок

Министры иностранных дел и обороны Германии Анналена Бербок и Кристине Ламбрехт призвали правительство увеличить военную помощь Украине в 2023 году до €2,2 млрд, пишет журнал Spiegel. По их мнению, от этого зависит международная репутация ФРГ.

Свою инициативу министры изложили в письме на имя главы Минфина Кристиана Линднера. Бербок и Ламбрехт заявили, что заложенный в бюджете объем помощи Киеву в размере €697 млн «сужает пространство для маневра до минимума, который уже не является политически оправданным», его необходимо увеличить на полтора миллиарда евро.

Только при таком бюджете Германия может конкретно и наглядно взять на себя ответственность, которую ожидают от нас наши международные партнеры, — отметили Бербок и Ламбрехт.

Издание отмечает, что предугадать реакцию Линднера на призыв глав МИД и Минобороны трудно. Ранее он призывал кабмин ФРГ к экономии, подчеркивая, что не имеет в своем распоряжении неограниченных ресурсов.

Ранее депутат Европарламента от Германии Дэвид Макаллистер выступил с предложением отправлять современное оружие Киеву с условием возврата. По мнению парламентария, так можно будет решить проблему с поставками вооружений Украине. Он предложил Евросоюзу выделить средства для оплаты расходов на аренду.