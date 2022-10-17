В Европе предложили давать современное оружие Украине в аренду Евродепутат Макаллистер предложил давать современное оружие Украине в аренду

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Депутат Европейского парламента от Германии Дэвид Макаллистер выступил с предложением отправлять современное оружие Киеву с условием возврата, пишет газета Die Zeit. По мнению евродепутата, так можно будет решить проблему с поставками вооружений Украине. Он при этом не стал уточнять о каком вооружении и его количестве идет речь.

Для дальнейшей поддержки предложение Европарламента заключается в том, чтобы Украина временно одолжила современное оружие у Запада, — предложил Макаллистер.

Политик предложил Евросоюзу выделить средства для оплаты расходов на аренду.

США в скором времени будут вынуждены сменить политический курс по Украине ввиду истощения запасов оружия, ранее заявил старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан. По его словам, он собрал достаточно данных о количестве оставшегося вооружения и промышленных мощностях в США, информация об этом также была получена от источника в администрации американского президента.

Исходя из полученных данных, на американских военных складах становится все меньше установок HIMARS, ПТРК Javelin и гаубиц M777, отметил Канчиан. Он убежден, что это чревато поставками на Украину менее качественных видов оружия либо грозит замедлением поставок.