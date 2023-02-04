В Германии призвали не давать Киеву ложных надежд о вступлении в ЕС Журналист ZDF Нойханн призвал Евросоюз не давать Украине ложных надежд о вступлении в союз

Журналист немецкого телеканала ZDF Флориан Нойхманн призвал Евросоюз не давать Украине ложных надежд о вступлении, такое мнение он выразил в своем материале, комментируя прошедший саммит ЕС — Украина в Киеве. По его словам, все обещания Украине, в том числе о вступлении в ЕС, связаны с политическим соперничеством внутри организации.

Кто найдет самые сильные символы, кто первым отправится на Украину, кто даст стране больше всего обещаний? — пишет он.

По мнению автора материала, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «безупречно владеет искусством политического представления». Он подчеркнул, что европейские политики оставляли автографы на флаге Украины и называли президента Владимира Зеленского «дорогим Владимиром», а саммит охарактеризовывали, как «встречу семей». Комментируя сказанное политическими деятелями ЕС, Нойхманн задается вопросом: «Семья? Серьезно?».

Автор указывает, что соперничество европейских политиков дает Киеву ложные надежды на вступлении в ЕС, тем самым, создавая проблему для Европы. Он отмечает, что такое соперничество есть между фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем, ведь их визит в Киев позволяет верить в присоединение Украины к ЕС, однако никто из них не давал Зеленскому конкретных обещаний.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у его страны имеется амбициозный план по вступлению в Евросоюз в течение двух лет. Он подчеркнул, что уже в 2023 году Киев сможет поучаствовать в предварительных переговорах по данному вопросу.