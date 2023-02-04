Журналист немецкого телеканала ZDF Флориан Нойхманн призвал Евросоюз не давать Украине ложных надежд о вступлении, такое мнение он выразил в своем материале, комментируя прошедший саммит ЕС — Украина в Киеве. По его словам, все обещания Украине, в том числе о вступлении в ЕС, связаны с политическим соперничеством внутри организации.

Кто найдет самые сильные символы, кто первым отправится на Украину, кто даст стране больше всего обещаний?пишет он.

По мнению автора материала, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «безупречно владеет искусством политического представления». Он подчеркнул, что европейские политики оставляли автографы на флаге Украины и называли президента Владимира Зеленского «дорогим Владимиром», а саммит охарактеризовывали, как «встречу семей». Комментируя сказанное политическими деятелями ЕС, Нойхманн задается вопросом: «Семья? Серьезно?».

Автор указывает, что соперничество европейских политиков дает Киеву ложные надежды на вступлении в ЕС, тем самым, создавая проблему для Европы. Он отмечает, что такое соперничество есть между фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем, ведь их визит в Киев позволяет верить в присоединение Украины к ЕС, однако никто из них не давал Зеленскому конкретных обещаний.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у его страны имеется амбициозный план по вступлению в Евросоюз в течение двух лет. Он подчеркнул, что уже в 2023 году Киев сможет поучаствовать в предварительных переговорах по данному вопросу.