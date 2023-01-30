Киев раскрыл «амбициозный план» по вступлению в Евросоюз Премьер Украины Шмыгаль: у Киева есть план по вступлению в ЕС за два года

Фото: kmu.gov.ua

Денис Шмыгаль

У Украины имеется амбициозный план по вступлению в Евросоюз в течение двух лет, заявил журналистам газеты Politico премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что уже в 2023 году Киев сможет поучаствовать в предварительных переговорах по данному вопросу.

У нас весьма амбициозный план по присоединению к Европейскому союзу в течение ближайших двух лет. И поэтому мы надеемся, что в этом году, в 2023-м, у нас уже могут пройти предварительные переговоры, — сказал Шмыгаль.

3 февраля состоится саммит ЕС — Украина, на котором одной из основных тем будет членство страны в Евросоюзе. Премьер надеется, что Киев сможет добиться существенного прогресса по безвизовому режиму для промышленных товаров и приостановке таможенных пошлин на год. Также Шмыгаль рассказал о планах по включению Украины в зону мобильного роуминга Евросоюза.

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев намерен к концу 2024 года завершить процесс вступления в Евросоюз. Украина не является рядовым кандидатом на вступление в европейское сообщество, отметила она.

Уже в январе президент страны Владимир Зеленский выразил надежду на скорое возобновление переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Своими надеждами украинский глава поделился в Telegram после встречи в онлайн-режиме с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Помимо вопроса вступления Украины в ЕС стороны обсудили ситуацию в зоне проведения СВО.