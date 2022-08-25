В Германии предсказали дефицит туалетной бумаги Германия может столкнуться с дефицитом туалетной бумаги из-за газового кризиса

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Германия рискует столкнуться с дефицитом туалетной бумаги, поскольку из-за газового кризиса может сократиться ее производство, предупредила Ассоциация бумажной индустрии ФРГ (Die Papierindustrie) на своем сайте. В организации добавили, что считают своим главным приоритетом обеспечение населения страны данным предметом гигиены.

При производстве гигиенической бумаги мы особо зависим от газа. В случае его отсутствия мы больше не сможем обеспечивать надежность поставок, — сказал глава ассоциации Мартин Кренгель.

Он заверил, что в нынешней ситуации обеспечение жителей страны туалетной бумагой является основным приоритетом организации. По данным ассоциации, ежегодно каждый житель ФРГ использует около 134 рулонов туалетной бумаги.

Ранее сообщалось, что канадская Net Zero Company предложила заменить туалетную бумагу тканевыми салфетками, которые можно стирать после использования по назначению и применять многократно. Потребители сочли такой подход негигиеничным.