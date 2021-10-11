В Германии предложили исключить Польшу из состава ЕС

Читатели немецкого журнала Der Spiegel предложили исключить Польшу из состава Евросоюза. По их словам, страна является «одним из самых злостных нарушителей спокойствия». Таким образом они прокомментировали спор властей Польши и ЕС о верховенстве национального права.

Речь идёт о решении Конституционного суда Польши, подтвердившего превосходство законодательства страны над нормативными актами ЕС. Оно было вынесено в ответ на несколько вердиктов Суда ЕС по действиям властей Польши. Страны сообщества расценили это как атаку на Евросоюз и призвали Варшаву не играть с огнём.

Читатели журнала сочли, что Польша должна покинуть ЕС, если она отказывается поддерживать основную идею сообщества.

Польша — одна из тех стран, которые более всего выигрывают от ЕС, если они хотят уйти — пожалуйста, — написал читатель с ником HarryManback.

Он добавил, что видит в уходе Польши «шанс на оздоровление ЕС». С ним согласились и другие комментаторы, отметив, что страна остаётся в составе сообщества исключительно из-за финансовой помощи.

Один из читателей заявил, что ЕС следует расценивать решение польского суда как юридически-политическое заявление о выходе страны из сообщества, и призвал «немедленно начать соответствующий процесс».

Польша может уважать верховенство права и подписанные договоры. Или выйти, — выразил своё мнение Mark55733.

Ранее спор Варшавы и ЕС по поводу верховенства права прокомментировал польский политолог Якуб Корейба. По его мнению, к выходу страны из сообщества это вряд ли приведёт, но позволит ей добиться большего суверенитета.