В Германии предложили исключить Польшу из состава ЕС
Сергей Попов
Сергей Попов
09:33, 11 октября 2021
Фото: Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com/Gobal Look Press
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Читатели немецкого журнала Der Spiegel предложили исключить Польшу из состава Евросоюза. По их словам, страна является «одним из самых злостных нарушителей спокойствия». Таким образом они прокомментировали спор властей Польши и ЕС о верховенстве национального права.
Речь идёт о решении Конституционного суда Польши, подтвердившего превосходство законодательства страны над нормативными актами ЕС. Оно было вынесено в ответ на несколько вердиктов Суда ЕС по действиям властей Польши. Страны сообщества расценили это как атаку на Евросоюз и призвали Варшаву не играть с огнём.
Читатели журнала сочли, что Польша должна покинуть ЕС, если она отказывается поддерживать основную идею сообщества.
Польша — одна из тех стран, которые более всего выигрывают от ЕС, если они хотят уйти — пожалуйста, — написал читатель с ником HarryManback.
Он добавил, что видит в уходе Польши «шанс на оздоровление ЕС». С ним согласились и другие комментаторы, отметив, что страна остаётся в составе сообщества исключительно из-за финансовой помощи.
Один из читателей заявил, что ЕС следует расценивать решение польского суда как юридически-политическое заявление о выходе страны из сообщества, и призвал «немедленно начать соответствующий процесс».
Польша может уважать верховенство права и подписанные договоры. Или выйти, — выразил своё мнение Mark55733.
Ранее спор Варшавы и ЕС по поводу верховенства права прокомментировал польский политолог Якуб Корейба. По его мнению, к выходу страны из сообщества это вряд ли приведёт, но позволит ей добиться большего суверенитета.