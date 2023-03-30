Германия встретит следующую зиму без российского газа Глава ФСА Мюллер: ФРГ сможет заполнить газохранилища к следующей зиме без России

Фото: Sina Schuldt/dp/Global Look Press

Германия сможет пережить следующую зиму без российского газа, заявил глава Федерального сетевого агентства (ФСА) ФРГ Клаус Мюллер изданию DPA. По словам регулятора, 14 ноября 2022 года немецкие газохранилища были заполнены на 100%, а на утро 28 марта — на 64,3%.

Сейчас мы выходим из зимы с относительно полными запасами [газа]. Это поможет заполнить хранилища летом без российского трубопроводного газа, — сказал Мюллер.

Он указал, что заполненные газохранилища, умеренные температуры и экономия помогли ФРГ «хорошо пережить прошлую зиму». Мюллер убежден, что Германия сможет хорошо перенести и следующую зиму в плане поставок газа, но призывает к бдительности.

Руководство Германии из-за сложившейся ситуации делает упор на создание терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ). Открыты уже несколько таких мобильных терминалов, а еще несколько установок появятся в ближайшие месяцы. Их суммарная мощность оценивается в 33 млрд куб. м газа в год. При этом в 2021 году Германия получила от России по «Северному потоку» около 60 млрд куб. м газа. Первый стационарный СПГ-терминал, согласно планам властей ФРГ, будет построен лишь к 2026 году.

Трубопроводные поставки российского газа в ФРГ полностью прекратились после диверсий на «Северных потоках».

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что страна стала независимой от поставок энергоресурсов из России. Он подчеркнул, что в ФРГ не случилось ни энергетического, ни экономического кризиса, как это прогнозировали аналитики.

Аналитик Владимир Демидов ранее отметил, что Германия смогла почти полностью заменить российский газ, но одновременно с этим страна впала в зависимость от американских энергоресурсов.