Аналитик: Германия впала в зависимость от американского газа Аналитик Демидов: Германия впала в зависимость от американского газа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Германия смогла почти полностью заменить российский газ, но одновременно с этим страна впала в зависимость от американских энергоресурсов, заявил в беседе с Lenta.ru аналитик Владимир Демидов. При этом если Россия не могла диктовать ФРГ свою политическую волю с помощью поставок, то в случае с США все будет по-другому, отметил он. Эксперт подчеркнул, что по сути Берлин заменил одну зависимость на другую.

Одновременно с потерей зависимостей от российских энергоресурсов Германия впала в полную зависимость от американских, поэтому, говоря о независимости, надо говорить о том, что одна зависимость была заменена на другой. И если в случае с Россией, когда при зависимости от энергоресурсов России, Россия вряд ли могла диктовать свою политическую волю Германии, то с США такое не будет работать, — уточнил Демидов.

При этом нельзя говорить о стопроцентной независимости ФРГ от энергоресурсов из России, ведь страна до сих пор прямо или косвенно закупает у нее нефть и нефтепродукты. Потери из-за прекращения поставок российского газа Германии удалось восполнить благодаря Алжиру, Норвегии, Катару и США. Также эксперт подчеркнул, что в Европе существенно снизилось потребление газа.

Раньше она (Германия. — NEWS.ru) потребляла почти 500 млрд в год, сейчас эта цифра будет, я думаю, 400-430, то есть на 15-20% эта цифра будет снижена, — пояснил Демидов.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что страна стала независимой от поставок энергоресурсов из России. Он подчеркнул, что в ФРГ не случилось ни энергетического, ни экономического кризиса, как это прогнозировали аналитики.