Шольц: ФРГ избавилась от поставок российских энергоресурсов

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Олаф Шольц

Германия стала независимой от поставки энергоресурсов из России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью CNN. Он подчеркнул, что в стране не случилось ни энергетического, ни экономического кризиса, как это прогнозировали аналитики.

Мы обеспечили себе независимость от поставок газа, угля и нефти из России. Год назад никто не ожидал, что мы легко в экономическом отношении переживем ситуацию, при которой больше нет поставок газа из России в Германию и во многие части Европы, — заявил Шольц.

Ранее стало известно, что страны Северной Африки стали массово скупать дизельное топливо и другие российские нефтепродукты. Такая ситуация сложилась после сокращения закупок со стороны Европы. Тунис, ранее почти не покупавший российские нефтепродукты, купил у России 2,8 млн баррелей. В феврале ожидается поступление еще 3,1 млн баррелей. В январе 2023 объем закупок Марокко вырос почти до двух миллионов баррелей.

Подобный всплеск интереса к российским нефтепродуктам также наблюдается в Алжире, Египте и Ливии. Это обеспокоило страны ЕС из-за возможного обхода Россией ограничительных мер.