Страны Северной Африки ненасытно скупают нефтепродукты из России WSJ: Северная Африка стала скупать дизельное топливо и другие российские нефтепродукты

Страны Северной Африки стали массово скупать дизельное топливо и другие российские нефтепродукты, пишет The Wall Street Journal. Такая ситуация сложилась после сокращения закупок со стороны Европы. По данным WSJ, Тунис, ранее почти не покупавший российские нефтепродукты, купил у России 2,8 млн баррелей. В феврале ожидается поступление еще 3,1 млн баррелей. В январе 2023 объем закупок Марокко вырос почти до двух миллионов баррелей.

В издании отмечают, что подобный всплеск интереса к российским нефтепродуктам также наблюдается в Алжире, Египте и Ливии. Это обеспокоило страны ЕС из-за возможного обхода Россией ограничительных мер.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что российские нефтяные компании получили намного больше денег за продажу сырья за границу, чем должны были после введения потолка цен. По их словам, при установленном пороге в $60 за баррель Москва торговала нефтью по средней цене в $74, что на 23% выше потолка.

Аналитики утверждали, что более половины поставляемой нефти Россия отправляла так называемым теневым флотом танкеров, которые не попадают под ограничение стоимости.