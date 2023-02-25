Российские нефтяные компании ушли от потолка цен в тень Bloomberg: Россия продает нефть намного дороже потолка цен

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские нефтяные компании получили намного больше денег за продажу сырья за границу, чем должны были после введения потолка цен, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование специалистов из Института международных финансов, Колумбийского и Калифорнийского университетов. По их словам, при установленном пороге в $60 за баррель Москва торговала нефтью по средней цене в $74, что на 23% выше потолка.

Аналитики утверждают, что более половины поставляемой нефти Россия отправляла так называемым теневым флотом танкеров, которые не попадают под ограничение стоимости.

В потолок цен, по их данным, уложились только поставки из портов Балтийского моря — средняя стоимость нефти оттуда составила $59,86 за баррель. При этом нефтепродукты из портов Тихого океана поставлялись по цене в $82,24 за баррель, что на 37% выше заявленного порога.

Ранее исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что доходы России от экспорта нефти и газа сократились на 30% в январе из-за потолка цен на нефть и газ. По его словам, российские власти потеряли около $8 млрд из-за введенных странами Запада ограничений. Он сравнивал показатели с аналогичным периодом прошлого года.