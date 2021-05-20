В Германии описали сценарий третьей мировой войны

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В ходе третьей мировой войны будут происходить столкновения секретных армий. Мир обойдётся без боёв с участием танков и артиллерии. Об этом в материале для газеты Handelsblatt заявил бывший премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг, экс-еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Гюнтер Эттингер.

Он припомнил, что в течение прошедших нескольких лет в мире произошло несколько крупных кибератак. В 2015 году хакеры взломали компьютер канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Кроме того, происходили атаки на систему здравоохранения Ирландии, компании Colonial Pipeline и Solarwinds в США, а также на госструктуры в Америке и Германии. Как считает Эттингер, за всем этим могут стоять хакеры и разведчики из России.

По его словам, относительно третьей мировой одно можно сказать точно — она будет происходить в киберпространстве. Также бывший премьер составил собственный перечень крупнейших киберсил планеты. В него вошли Россия, США, Китай, Израиль и Иран.

Германии нужно сконцентрироваться на киберзащите, так как страна уже значительно отстала от конкурентов. Евросоюз уже выделил на защиту в киберпространстве всего полтора миллиарда евро на период с 2021 по 2027 годы, что составляет 230 миллионов евро в год на 27 стран-членов или меньше десяти миллионов евро на одно государство, — написал Эттингер.

Он добавил, что киберсилы России и Китая уже или дрожат от страха, либо надрывают животы от хохота.

Ранее читатели французской газеты Le Figaro высказались на тему вступления Украины в НАТО и Евросоюз. Они считают, что это может обострить международные отношения, а в конечном итоге привести к третьей мировой войне.