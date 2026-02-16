Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 11:48

В Германии объяснили, почему Мюнхен обернулся провалом для Зеленского

Tagesspiegel: Мюнхенская конференция обернулась провалом для Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Мюнхенская конференция по безопасности обернулась провалом для президента Украины Владимира Зеленского, пишет немецкое издание Tagesspiegel. По его информации, политик рассчитывал на скорейшее присоединение к Евросоюзу, учитывая, что США отказали во вступлении в НАТО, однако и на этом направлении он потерпел неудачу.

В Мюнхене это предложение не находит одобрения ни у немецкого правительства, ни, например, у президента Финляндии Александра Стубба. Никаких скидок или ускоренных процедур не предусмотрено, — говорится в материале.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас не стала называть конкретную дату вступления Украины в Европейский союз после требования Зеленского. По ее словам, Киеву предстоит проделать огромный путь, чтобы присоединиться к союзу.

До этого стало известно, что Зеленский, в попытках ускорить интеграцию в Евросоюз, столкнулся с сопротивлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он выразил опасения, что поспешное принятие Украины в ЕС может привести к военному конфликту с Россией и нанести ущерб экономике Евросоюза. Зеленский в свою очередь потребовал установить конкретные сроки для вступления Украины в ЕС к 2027 году.

