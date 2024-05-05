В Германии неизвестные напали на «зеленых» политиков ZDF: двух членов партии «Зеленые» избили после мероприятия в городе Эссен

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Двух членов немецкой фракции «Зеленые» избили в городе Эссен после партийного мероприятия, сообщил телеканал ZDF со ссылкой на полицию. По информации СМИ, они получили легкие травмы.

Политики возвращались домой, когда к ним подошла группа прохожих. В результате разговор перерос в конфликт, дошедший до рукоприкладства, отметили журналисты. Инцидент произошел в четверг, 2 мая, подчеркнули представители телеканала.

Ранее стало известно, что семилетнего сына жительницы Первомайского района Новосибирска ударили электрошокером на улице. Пострадавший попал в больницу. По словам врачей, серьезных последствий для ребенка не будет, но ущерб здоровью причинен. Его мать обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Приблизительный возраст напавших мальчиков — 12–14 лет.

До этого в Санкт-Петербурге прохожие с пистолетами вмешались в драку подростков. Одному из участников потасовки выбили зубы. Драка произошла рядом с Верхним Суздальским озером. Вокруг подростков собралась толпа, пока не вмешались посторонние.

Кроме того, в Красном Селе под Петербургом подрались пятеро мужчин. Конфликт попал на камеры видеонаблюдения. Инцидент произошел в ночь на 28 апреля рядом с алкомаркетом. На кадрах видно, как мужчины бурно выясняли отношения. Словесная перепалка длилась недолго и переросла в настоящую драку.