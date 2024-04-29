В Петербурге вооруженные прохожие выбили подростку зубы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Прохожие с пистолетами вмешались в драку подростков в Санкт-Петербурге и выбили одному из них зубы. Инцидент произошел рядом с Верхним Суздальским озером, информирует телеканал «78».

Двое подростков решили подраться 28 апреля. Потасовка сопровождалась криками сверстников, которые болели за участников драки. Подростки нанесли друг другу удары, однако в «сражение» вмешались вооруженные прохожие.

Драка сразу же прекратилась, уточнили авторы канала. В ходе «беседы» как минимум двое прохожих достали пистолеты. Инцидент обошелся без стрельбы. При этом одному подростку выбили зубы.

По данным источника, нападавших было семеро. Пострадавший получил вывих нескольких зубов, рану верхней губы, ушибы и ссадины на лице. Состояние подростка оценивается как удовлетворительное.

В Красном Селе под Петербургом ранее подрались пятеро мужчин. Драка попала на камеры видеонаблюдения. Инцидент произошел в ночь на 28 апреля рядом с алкомаркетом. На кадрах видно, как мужчины бурно выясняют отношения. Словесная перепалка длилась недолго и переросла в настоящую драку.