Драка пятерых петербуржцев у алкомаркета попала на камеры видеонаблюдения

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Потасовка с участием пятерых мужчин произошла в ночь на 28 апреля возле алкомаркета в Красном Селе под Санкт-Петербургом. Камеры видеонаблюдения зафиксировали драку, телеканал 78 опубликовал соответствующие кадры. Что послужило причиной конфликта, неизвестно.

На кадрах видно, как пятеро мужчин бурно выясняют отношения. Вскоре словесная перепалка перерастает в настоящую драку. При этом девушка одного из участников потасовки побежала за помощью, но споткнулась о бордюр и сама упала на тротуар.

Ранее сообщалось, что в Сургуте мужчина устроил драку с водителем мусоровоза, который встал у его автомобиля на пути. По словам автора, снявшего потасовку на видео, перед тем как подойти к шоферу мусоровоза, водитель легковушки поскользнулся и упал.

До этого в Москве на станции метро «Шаболовская» подрались безбилетник и мужчина, который преградил ему путь у турникета. Пассажир, оплативший проезд, заблокировал проход, чтобы «заяц» не смог пройти за ним, за что получил толчок от нарушителя. Следом между мужчинами завязалась драка, которую вынуждена была разнимать сотрудница метрополитена.

Тем временем днем 23 апреля в деканате факультета графики Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина произошел конфликт между двумя преподавателями. В результате драки одного из них госпитализировали со сломанным носом, закрытой черепно-мозговой травмой и подозрением на сотрясение мозга.