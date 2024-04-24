Опубликовано видео драки с водителем мусоровоза в Сургуте Сургутянин разозлился после падения на пятую точку и напал на шофера мусоровоза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сургуте мужчина устроил драку с водителем мусоровоза, который встал у его автомобиля на пути, сообщает «Вестник Сургутского района» со ссылкой на очевидца. По словам автора, снявшего потасовку на видео, водитель легковушки перед тем, как подойти к шоферу мусоровоза поскользнулся и упал на ягодицы.

Мужик на красной машине начал сигналить, что его не пропускают. Вышел, поскользнулся и приземлился на пятую точку. Видимо, разозлился, начал орать матом, толкать водителя мусоровоза, ударил его, ну тот в ответ тоже врезал. Третий их разнимал, — написал автор видео.

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