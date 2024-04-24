Москвич устроил схватку с «зайцем» в метро Безбилетник в московском метро подрался с пассажиром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на станции метро «Шаболовская» подрались безбилетник и мужчина, который преградил ему путь у турникета, сообщает столичная прокуратура. Пассажир, оплативший проезд, заблокировал проход, чтобы «заяц» не смог пройти за ним, за что получил толчок от нарушителя. Следом между мужчинами завязалась драка, которую вынуждена была разнимать сотрудница подземки.

Пассажир, оплативший проезд, заметил противоправные действия и сделал безбилетнику замечание, в ответ на которое злоумышленник толкнул его и начал наносить удары, в том числе в голову. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, — рассказали в прокуратуре.

Безбилетника будут судить по статье о побоях из хулиганских побуждений. Вину он полностью признал. Его привлечение к уголовной ответственности взято под контроль в прокуратуре Московского метрополитена.

Рано утром 19 апреля на станции метро «Шипиловская» был обнаружен труп женщины. Очевидцы сняли на видео тело, накрытое черным полиэтиленом, рядом с которым стоят полицейские. Предположительно, пенсионерка скончалась от сердечного приступа.