В Академии художеств прокомментировали инцидент с избиением педагога В Академии художеств обещали разобраться в инциденте с избиением педагога

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Санкт-Петербургская академия художеств намерена разобраться в ситуации с избиением одного из педагогов, сообщила NEWS.ru помощница ректора учреждения. Она подчеркнула, что академия не приветствует никакого рукоприкладства.

Мы будем разбираться в ситуации. Академия не приветствует никакого рукоприкладства, — рассказала собеседница издания.

По информации «Фонтанки», днем 23 апреля в деканате факультета графики Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина произошел конфликт между двумя преподавателями. В результате драки одного из них госпитализировали со сломанным носом, закрытой черепно-мозговой травмой и подозрением на сотрясение мозга.

Ранее пресс-служба полиции Санкт-Петербурга сообщила о задержании троих работников-вахтовиков, подозреваемых в избиении до смерти своего земляка. Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Погибшим является 45-летний мужчина, на его теле обнаружили множественные синяки и ссадины.

Также ранее очевидица рассказала подробности нападения группы подростков на мужчину в Москве. По ее словам, москвич угрожал парням автоматом после того, как проиграл им в постановочном бою.