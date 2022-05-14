В Германии назвали условие снятия санкций с России Канцлер ФРГ Шольц: единственная возможность снятия санкций с России – мир с Украиной

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Санкции с России могут быть сняты при условии заключения мира между ней и Украиной. В Москве должны понять, что это является единственной возможностью освободиться от ограничений, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью порталу t-online.

В какой-то момент Россия должна понять, что единственная правдоподобная возможность того, что санкции в конечном итоге будут отменены, — это соглашение с Украиной, а это не может быть продиктованный мир, — сказал глава правительства ФРГ.

Он также добавил, что Киев должен сам решать вопросы переговоров и мирного урегулирования с Россией. По словам Шольца, никто от имени украинских властей вести диалог в Москвой не может.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что санкционная одержимость Запада приведёт к сложнейшим, труднообратимым последствиям. Он подчеркнул, что вина за эти последствия лежит полностью на западных элитах, которые готовы пожертвовать остальным миром ради сохранения своего глобального доминирования.