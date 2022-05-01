В Германии назвали условие отмены санкций против России Глава МИД ФРГ Бербок: санкции против России будут отменены после вывода её войск из Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок / Фото Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Санкции в отношении России могут быть отменены только в случае вывода её войск из Украины, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью изданию Bild am Sonntag. Она добавила, что ЕС больше не сможет выстраивать отношения с Москвой как это было до спецоперации.

Для нас ясно: отмена санкций произойдёт только в том случае, если Россия выведет свои войска, — сказала глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

При этом она подчеркнула, что мир на условиях России не обеспечит желаемой безопасности как Украине, так и Европе. Он может стать «приглашением» к следующему конфликту, ближе к границам ЕС.

Министр также отметила, что ЕС больше не сможет строить отношения с Россией как прежде. По её словам, сообщество никогда не сможет положиться на заверения РФ.

Ранее агентство Bloomberg раскрыло содержание шестого пакета санкции ЕС в отношении России. Европа планирует полностью отказаться от закупок российской нефти до конца текущего года, а также отключить от системы SWIFT ряд банков.