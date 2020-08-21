В Германии захотели ввести сокращённую рабочую неделю

https://static.news.ru/photo/db06ee72-e392-11ea-9d90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Friedrichs /www.imago-images.de/Global Look Press

Крупнейший немецкий профсоюз IG-Metall настаивает на переходе работников металлургической и электротехнической промышленности на четырёхдневную рабочую неделю для преодоления экономического кризиса. Все работники данной сферы при этом должны получать полную зарплату.

В споре о переходе на такой формат также принимают участие политики и парламентарии. В частности, министр труда Хубертус Хейль считает данное предложение рациональным.

Что касается предпринимателей, то они к идее отнеслись отрицательно. По их мнению, сокращение рабочего времени может происходить только с урезанием зарплат, сообщает argumenti.ru.

Они также отметили, что в некоторых секторах нужно не сокращать рабочую неделю, а напротив, увеличивать рабочее время.

Депутаты Левой партии, в свою очередь, считают, что рабочую неделю следует сократить в период коронавируса, а компенсацию зарплат возложить на государство.

Как ранее писал NEWS.ru, сокращение рабочей недели до четырёх дней может негативно отразиться на доходах россиян. Такого мнения придерживается проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.