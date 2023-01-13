В ФРГ заявили о незаконности передачи Киеву танков Leopard без разрешения

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Представитель кабмина Германии Кристиане Хофман на брифинге заявила, что передача Варшавой Киеву танков Leopard без разрешения Берлина будет расцениваться как нелегальная. Она добавила, что правительство ФРГ на данный момент не получало от стран-партнеров соответствующих запросов.

Это было бы противозаконно, это [передача танков немецкого производства] требует согласия [правительства Германии], — сказала Хофман.

Ранее председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман ранее призвала канцлера Германии Олафа Шольца разрешить Варшаве передать Украине танки Leopard, а также начать обучение украинских военных управлению этими боевыми машинами. Она добавила, что Шольц «должен пересилить себя», даже если в польской инициативе заметно многое от предвыборной борьбы.

Политолог Алексей Малинин заявил, что наращивание западными странами поставок вооружения на Украину подтверждает успех российских войск в ходе СВО. По его словам, именно так можно объяснить то, что Польша передала Киеву танки Leopard, а Литва — некоторый объем систем ПВО. Эксперт подчеркнул, что у России есть средства противодействия новому вооружению ВСУ, а многие российские ракеты способны обойти большинство зарубежных средств ПВО.