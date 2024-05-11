В ФРГ захотели привлечь НАТО для защиты неба над Украиной FAS: в ФРГ предложили защитить часть неба над Украиной с территории стран НАТО

Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

Депутаты бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС), Свободной демократической партии (СвДП) и «Зеленых» допустили возможность обеспечить защиту части воздушного пространства Украины с территории стран НАТО, сообщает Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Таким образом они поддержали идею военного специалиста Нико Ланге, который считает, что силы ПВО на границах Венгрии, Польши, Румынии и Словакии могли бы создать «безопасную зону шириной в 70 км».

Маркус Фабер из СвДП подчеркивает, что небо над пограничными районами Украины можно было бы защитить посредством систем ПВО на территории НАТО. Он отметил необходимость обеспечить достаточно количество боеприпасов на долгосрочную перспективу, поскольку в настоящий момент у Альянса наблюдается дефицит батарей ПВО и ракет.

Депутат от ХДС Родерих Кизеветтер считает, что реализация такой инициативы «разгрузит украинские средства ПВО» и поспособствует защите фронта. В качестве примера он привел недавнюю атаку Ирана на Израиль, когда США, Великобритания, Франция и другие страны помогли отразить удар, при этом не став сторонами конфликта.

В марте оперативное командование Польши заявило, что российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство страны. По данным польских военных, снаряд запустила дальняя авиация ВКС России для удара по Украине, ракета находилась в воздушном пространстве Польши 39 секунд. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.