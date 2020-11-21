В ФРГ сожалеют о выходе США из Договора по открытому небу

https://static.news.ru/photo/bd38c8b0-2cea-11eb-9fa2-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: imago-images.de/Global Look Press

Берлин выражает сожаление в связи с решением Вашингтона о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Мы сильно сожалеем, что США решились на этот шаг и сейчас его совершили, — подчеркнул он.

По его словам, позиция немецких властей по этому вопросу не изменилась. ФРГ всё ещё считает договор частью контроля над вооружениями, а также вкладом в формирование безопасности и взаимного доверия на всём Северном полушарии, передаёт ТАСС.

Федеральное правительство [Германии], разумеется, будет и дальше его соблюдать, — заключил дипломат.

До этого в МИД РФ заявили, что Россия намерена добиться твёрдой гарантии того, что государства — участники ДОН, оставшиеся в соглашении, будут твёрдо соблюдать положения документа. Кроме того, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что союзники США по НАТО должны гарантировать России непередачу информации по «открытому небу» американским властям. По его словам, выход Соединённых Штатов из договора является игрой в одни ворота. Слуцкий также отметил, что только на основании этого будут определяться шаги российской стороны.

Как писал NEWS.ru, США официально перестали исполнять обязательства по Договору по открытому небу (ДОН), заключённому в 1992 году. 22 ноября исполнилось полгода с того момента, когда Вашингтон объявил о выходе из договора. Действующий президент США Дональд Трамп объявил о своём решении 21 мая 2020 года. 22 ноября в Белом доме подтвердили, что Соединённые Штаты больше не являются участником договора.